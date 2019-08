Madeira nomeada para os Publituris Portugal Travel Awards’19

A Madeira acaba de ser nomeada para os Publituris Portugal Travel Awards’19 na categoria Região de Turismo Nacional.

Esta é a 16.º edição da iniciativa dinamizada pelo jornal Publituris, que visa destacar as melhores empresas, instituições, serviços e profissionais no sector do turismo. Os nomeados são seleccionados pela publicação, com base em vários critérios, entre os quais o trabalho desenvolvido ao longo do período em apreciação; capacidade de inovação, visibilidade mediática e distinções nacionais e/ou internacionais.

A nomeação para melhor Região de Turismo Nacional surge como reconhecimento do trabalho desenvolvido para aproximar o destino Madeira do mercado nacional, através da oferta completa que tem para os visitantes. Um destino jovem e actual, com uma grande variedade de actividades e desportos para fazer ao ar livre, hotéis e restaurantes para desfrutar da gastronomia local e uma agenda cultural recheada de eventos e festas durante todo o ano.

A eleição dos vencedores resulta de uma média ponderada entre os votos dos assinantes da newsletter do Publituris (40%) e dos votos do Júri (60%). A votação é feita através do site https://premios.publituris.pt/travel/2019/ , através que estará activa até dia 12 de Setembro.

Os vencedores serão anunciados no próximo dia 17 de Setembro, numa cerimónia que terá lugar Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais.