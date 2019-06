Madeira já executou 39% dos apoios comunitários do PRODERAM 2020

O Secretário Regional da Agricultura referiu hoje que a Madeira já executou cerca de 39% dos apoios comunitários referentes ao PRODERAM 2020, mantendo, para já os 85% de compromisso para projectos ligados à agricultura regional.

Humberto Vasconcelos falava na abertura da 5.ª reunião do Comité de Acompanhamento que decorre no Funchal, constituído por entidades europeias, nacionais e regionais, para debater essencialmente a evolução do quadro comunitário até 31 Dezembro de 2018, ano em que a Madeira atingiu uma taxa de execução próxima dos 38%. Um valor considerado “normal face à evolução do quadro comunitário”, apesar do objectivo estar focado no aumento da execução, através de projectos que estão em andamento.

Nesta matéria, referiu que a Madeira vai aumentar este ano a taxa de execução do PRODERAM 2020 graças a um conjunto de projectos que já passaram os trâmites legais de aprovação e licenciamentos camarários, estando prontos para avançar.

“Pensamos que durante este ano (2019) atingiremos claramente uma execução elevada do Quadro Comunitário”, refere Humberto Vasconcelos, acreditando que até 2021, altura em que termina este Quadro Comunitário de apoio, a Madeira irá executar todo o orçamento disponível “como tem sido habitual na RAM ao longo dos anos”, sendo “tradição de uma boa execução dos Quadros Comunitários e um bom exemplo a nível nacional e internacional”.

De acordo com o Secretário Regional, este quadro comunitário já aprovou um “conjunto elevado de projectos e de ajudas aos agricultores”, desde investimentos de grande dimensão como o regadio, a projectos industriais, com a construção de várias unidades. Há ainda iniciativas de média dimensão igualmente importantes para os jovens agricultores, com muitos a receberem o prémio do agricultor ou a introdução dos seguros. Investimentos na área agrícola que estão em desenvolvimento e vêm “criar emprego e riqueza”, frisou Humberto Vasconcelos.

Quanto ao próximo quadro comunitário, o governante diz que já está a ser trabalhado por todas as entidades regionais, europeias e nacionais. “Nas reuniões, temos falado dos nossos pontos de vista, na questão do plano estratégico regional, o que defendemos para Madeira e as medidas que achamos importantes para o futuro da agricultura regional, para continuarmos a ter um Quadro Comunitário financeiramente bom para a RAM”, frisou o Secretário.