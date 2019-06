Madeira eleita ‘melhor destino insular’ da Europa pela 6.ª vez

A Madeira acaba de ser distinguida pela sexta vez como ‘melhor destino insular’ da Europa, na gala dos ‘óscares’ do turismo, que ainda decorre no hotel Belmond Reid’s Palace, no Funchal

Nesta 26.ª edição dos World Travel Awards, iniciativa criada em 1993, destinada a reconhecer os melhores exemplos de boas práticas no sector do Turismo, a Região levou a melhor sobre as ilhas habituais concorrentes: Açores, Baleares, Canárias, Creta, Cyclades, Chipre Guernsey, Jersey, Malta, Sardenha e Sicília.

A Madeira foi eleita pela 5.ª vez como ‘melhor destino insular’, categoria que já havia ganho em 2018, 2017, 2016, 2014 e 2013. Também em 2018, a Madeira foi distinguida pela quarta vez consecutiva como ‘Melhor Destino Insular do Mundo’, repetindo assim o feito obtido em 2017, 2016 e 2015.

Na corrida a mais uma importante distinção, o melhor destino do mundo tem de novo outros motivos de orgulho, pois há nomeações em várias categorias para 11 hotéis insulares, o mesmo número de 2018, que disputam 25 ‘óscares’. Saiba quem foram os vencedores na edição impressa de amanhã.

Os World Travel Awards reconhecem o trabalho desenvolvido na área da indústria turística, de modo a estimular a competitividade e a qualidade, sendo a selecção dos nomeados feita pelo público em geral e por mais de 200 mil profissionais de turismo oriundos de 160 países.

Os prémios representam uma das distinções mais importantes que os diversos agentes do sector turístico podem receber, sendo a marca reconhecida globalmente como selo de qualidade.