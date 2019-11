Madeira com taxa de desemprego superior à média nacional

No 3.º trimestre de 2019, a Região Autónoma da Madeira foi uma das cinco regiões do país a registar uma taxa de desemprego superior à média nacional (com uma taxa de 6,9% face aos 6,1% nacionais).

Não obstante, em relação ao trimestre anterior, a taxa de desemprego manteve-se inalterada na Região.

Em relação ao trimestre homólogo [o terceiro trimestre de 2018], a Madeira regista um os maiores decréscimos a nível nacional (2,0 p.p.), seguida de perto pelos Açores (1,4 p.p.).

Os dados foram divulgados, esta manhã, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De realçar que, a nível nacional, no 3.º trimestre de 2019, a taxa de desemprego atingiu o valor mais baixo da série iniciada em 2011.

A população desempregada, de acordo com os dados hoje divulgados foi estimada em 323,4 mil pessoas e diminuiu 1,5% (5,1 mil) em comparação com o trimestre anterior e 8,3% (29,3 mil) em relação ao terceiro trimestre de 2018.