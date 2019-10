Madalena Nunes recebeu alunos Erasmus e destacou o Funchal como uma cidade do Mundo

A vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Educação na Câmara Municipal do Funchal, recebeu esta tarde, nos Paços do Concelho, um grupo de 33 participantes do projecto europeu Erasmus+ ‘Mission (Im)possible’.

Madalena Nunes sublinhou, no encontro, “o orgulho que é para o Funchal ser uma cidade do mundo, que promove a troca de experiências com gente de toda a parte, com outras línguas e outras culturas. Semear isto junto dos nossos jovens é tanto mais importante, porque estas são oportunidades marcantes na construção dos adultos que queremos para a nossa sociedade, mais cultos, mais tolerantes e melhores cidadãos.”

O Erasmus+ ‘Mission (Im)possible’ é um projecto europeu em parceria com escolas da Polónia, Finlândia, Macedónia e com a EB1/PE da Cruz de Carvalho, no Funchal. Com duração de dois anos, e através do intercâmbio de alunos entre as regiões envolvidas, os participantes debatem e desenvolvem ideias acerca da criação de um mundo mais sustentável.

O grupo de 20 alunos e 13 professores, de várias nacionalidades, teve ainda a oportunidade de fazer uma visita guiada à Câmara Municipal do Funchal, bem como uma visita ao Centro Histórico da cidade, com o apoio da Associação de Estudantes da Universidade da Madeira.