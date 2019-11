Madalena Nunes enalteceu o Funchal como uma cidade atenta aos direitos da criança

A Câmara Municipal do Funchal assinala, hoje, dia 20 de Novembro, o Dia Universal dos Direitos das Crianças com actividades na Praça do Município dirigidas às crianças das escolas do Município.

A vereadora com o pelouro da Educação na Autarquia, Madalena Nunes, acompanhou as actividades e enalteceu que “a criação desta Cidade das Crianças tem o intuito de celebrar os 30 anos da Convenção dos Direitos das Crianças e consciencializar as crianças dos seus direitos, para perceberem que têm direito à opinião, à segurança, à educação. Estas actividades foram a forma lúdica que encontramos de lhes mostrar que vivem numa cidade que está sempre atenta aos seus direitos”.

“O nosso trabalho na área dos direitos das crianças tem vindo em crescendo, temos tido uma grande preocupação com a cidadania e com participação das crianças e com o direito à expressão da opinião e que essa livre expressão é tida em conta nos momentos importante da cidade. Promovemos a participação deste o 1ª ciclo com o «Programa Crianças em Participação», com o «Jovens em participação» para alunos dos 2º e 3º ciclos, e com o «Orçamento Participativo» a partir dos 15 anos. Queremos uma cidade onde todas as pessoas são importantes para a sua construção porque quanto mais colaborarmos na sua construção mais ela corresponde às necessidades e anseios de todos”, lembrou a Autarca.

As actividades decorrem ao longo de todo o dia de hoje e pretendem, junto das crianças, a promoção dos seus direitos à participação, ao desenvolvimento, à segurança rodoviária, e ao direito de brincar.