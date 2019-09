Madalena Nunes destacou parceria entre entidades em prol do interesse público

Madalena Nunes, vereadora com pelouro da Cultura na Câmara Municipal do Funchal, apresentou, no Salão Nobre, o Volume Zero do Grande Dicionário Enciclopédico Madeirense, intitulado “Madeira Empreendedora: 40 Figuras Empreendedoras da Cultura Madeirense”, um trabalho dirigido por José Eduardo Franco e coordenado por Cristina Trindade, que reúne 40 figuras empreendedoras do passado e presente da Madeira.

“A Câmara Municipal foi desafiada a apoiar este projeto, e respondemos a esse desafio, porque hoje em dia, e cada vez mais, quem faz política tem de estar aberto a opiniões e contributos da sociedade civil, tem de saber ouvir, para depois também poder ajudar a construir na comunidade aquilo que a comunidade quer e não tenho dúvidas de que este projeto apoiado pela CMF vai constituir um grande contributo para a nossa Região”, afirmou a vereadora.

Madalena Nunes sublinhou ainda a importância do trabalho em parceria das entidades envolvidas na edição deste livro, “um conjunto de vontades e apoios que muito enaltecemos”, realçando que o apoio do Município “não é apenas para deixar marca; aceitamos este projeto porque temos uma estratégia para a cidade que envolve as questões da economia, do turismo, e que por sua vez também envolve o empreendedorismo.”

O livro agora publicado é resultado do trabalho de um grupo de investigadores que pesquisou a vida e obra de 40 figuras empreendedoras da vida madeirense, e cujos feitos ficaram para a posterioridade, destacando-se nesta selecção nomes como Manuel Álvares, William Hinton, Mary Jane Wilson, João Cabral do Nascimento, Fernão de Ornelas, Dionísio Pestana e Cristiano Ronaldo, entre outros.