Madalena Nunes acompanhou encerramento cultural das actividades no Ginásio de S. Martinho

A Vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro do Desenvolvimento Social na Câmara Municipal do Funchal, acompanhou, esta tarde, o encerramento cultural das atividades 2018/2019 do Ginásio Municipal de São Martinho, antes da paragem de Verão, onde várias dezenas de utentes dinamizaram um programa teatral e de variedades.

A atividade decorreu no salão da Igreja de São Martinho, sendo que o encerramento geral das atividades deste ano terá lugar amanhã na Quinta do Santo da Serra, com atividades físicas no turno da manhã e atividades de animação na parte da tarde.

Madalena Nunes enalteceu “a vitalidade, a disponibilidade e o entusiasmo destes utentes da CMF, que espelham bem o trabalho que efetuamos juntos ao longo de todo o ano nas várias dependências camarárias, com um sem número de novidades e eventos que primam sempre pela criatividade, algo fulcral para estimular o Envelhecimento Ativo entre esta população. Muitos parabéns a todos e votos de mais um ano gratificante, quando as atividades recomeçarem em setembro”, concluiu.