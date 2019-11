Machico entrega esta terça-feira 55 novos ‘Cartões Abem’

No âmbito da assinatura de protocolo com a Associação Dignidade, a Câmara Municipal de Machico procede hoje, dia 5 de Novembro, à entrega de 55 novos ‘Cartões Abem’ – Rede Nacional do Medicamento. A atribuição será feita, pelas 14h30, no Salão Nobre da Câmara.

Estes cartões são uma ajuda financeira à população que se encontra em situação de carência socioeconómica possibilitando, desta forma, a aquisição dos fármacos que lhes são prescritos, podendo ser adquiridos em qualquer farmácia do concelho (que também aderiram à rede solidária do medicamento).

Recorde-se que Machico já entregou, numa primeira fase, 11 cartões e que é o segundo Município da Região Autónoma da Madeira a ter assinado protocolo com a Associação Dignitude.