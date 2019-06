Machico apresenta terça-feira escultura associada aos 600 anos

A Câmara Municipal de Machico apresenta esta terça-feira, 2 de Julho, às 18 horas, na junto ao edifício dos Paços do Concelho, o Baixo-relevo, em bronze, celebrativo das comemorações dos 600 anos do descobrimento da Madeira.

A escultura da autoria de Luís Paixão, promovida pela Câmara Municipal de Machico e executada pelo formador António Guedes e pela Fundição Lage, evidencia alguns elementos simbólicos e conceptuais ligados a este momento histórico do achamento da ilha, no âmbito da celebração dos 600 anos do descobrimento da Madeira, com o desembarque dos navegadores portugueses na Baía de Machico.