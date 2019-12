Machico alarga rede de Desfibrilhação Automática Externa

A Câmara Municipal Machico, através do Serviço Municipal Protecção Civil, alargou a rede do programa de Desfibrilhação Automática Externa (DAE) com a implementação de um equipamento DAE no Campo de Futebol Tristão Vaz Teixeira.

No sentido de concretizar a implementação deste equipamento foi promovida a formação específica de seis elementos (três da Associação Desportiva de Machico e três funcionários do município), que passam agora a técnicos de Desfibrilhação Automática Externa (DAE).

O objectivo? “Melhorar as condições de segurança dos utilizadores, dos trabalhadores da infra-estrutura desportiva, bem como de agentes desportivos e professores que nela operam diariamente”, explica uma nota da autarquia.

Este programa obedeceu ao plasmado no Decreto Legislativo Regional, n.º 10/2013/M, que estabelece as regras a que se encontram sujeitos a prática de actos de desfibrilhação automática externa por não médicos, bem como a instalação e utilização de DAE e teve como parceiro a Madeira Emergência – Associação para a Prevenção da Emergência Médica.

Paralelamente, promoveu-se a Implementação das Medidas de Autoprotecção (MAP) da infra-estrutura desportiva.

As MAP consistem em procedimentos de organização e gestão da segurança e têm duas finalidades principais: a garantia da manutenção das condições de segurança contra incêndios do espaço e a garantia de uma estrutura mínima de resposta a emergências. Para tal, foi ministrada formação em Agentes Extintores de Fogo e em Suporte Básico de Vida, estando previsto a realização de um simulacro no decorrer do ano de 2020.

Referir ainda que esta acção contou com a presença do presidente da autarquia, Ricardo Franco, do coordenador municipal Protecção Civil de Machico, Márcio Gouveia, do presidente da AD Machico, Raúl Miranda, e do presidente da Associação para a Prevenção da Emergência Médica, Gonçalo Félix.