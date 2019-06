Ludens Clube de Machico em acção de limpeza no Porto de Recreio

O Ludens Clube de Machico em parceria com a Câmara Municipal de Machico procedeu, na passada sexta-feira, nas imediações da sua sede, a uma limpeza dos enroncamentos junto do Porto de Recreio de Machico e da Praia de Areia Amarela.

Participaram nesta recolha de lixo o funcionário do munícipio e monitor de Stand Up Paddle do Ludens, João Viveiros, que coordenou alguns elementos da sua secção desportiva e ainda três estagiários que o clube acolheu da Escola Básica e Secundária Bispo Dom Manuel Ferreira Cabral.

No total foram recolhidos 6 sacos de resíduos, na sua maioria plásticos, que foram encaminhados para tratamento pelo município.

Depois do sucesso desta actividade, o Ludens Clube de Machico tem planos para uma nova limpeza, possivelmente aberta a toda a população.