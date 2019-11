Lopes da Fonseca vê um Programa do Governo “equilibrado” e destaca a vertente social

“Um programa equilibrado e para ser executado em quatro anos”, é como Lopes da Fonseca classifica o documento que o Governo Regional PSD/CDS entregou no parlamento. O líder parlamentar do CDS considera o programa “bastante ambicioso” em áreas como a Saúde, o Mar, o Ambiente e a área fiscal.

A redução do IRC para 12% merece referência, mas também o esforço de “procurar esbater as desigualdades sociais”. Neste campo, Lopes da Fonseca destaca a criação de um complemento social para idosos e as medidas de incentivo à criação de emprego.

O deputado do CDS também refere a intenção do Governo Regional de procurar normalizar o relacionamento institucional com a República, mas lembra a necessidade de Lisboa “respeitar” a Madeira.