‘Lobo Marinho’ regressa dia 14

Os testes de mar ao navio-ferry ‘Lobo Marinho’ correram muito bem e a empresa Porto Santo Line já tem os certificados que permitem a retoma da rota Madeira-Porto Santo já na próxima sexta-feira, 14 de Fevereiro.

A garantia é dada pelo administrador do Grupo Sousa, Duarte Rodrigues, referindo que “os testes de mar correram mesmo muito bem e até terminaram mais cedo do que o previsto”, frisou, garantindo o retomar das viagens no dia dos namorados, aliás como tem sido publicitado.

O gestor frisou ainda que o navio-ferry foi sujeito, desta vez, a uma “intervenção muito grande, mas dentro do que estava planeado”, estando neste momento atracado no cais do Caniçal, onde decorreu todo o processo de manutenção e segurança anual que estava estimado durar cinco semanas.

Entretanto, neste momento, o site da Porto Santo Line, onde é possível consultar e comprar bilhetes para viagens no Lobo Marinho, tem estado em manutenção, prometendo regressar em breve. Para qualquer informação deverá contactar o email [email protected]