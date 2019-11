Livro ‘No Mundo da Matemática’ será lançado este sábado na UMa

O livro ‘No Mundo da Matemática’ irá ser lançado neste sábado, dia 23 de Novembro, pelas 11 horas, no Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, ao Colégio dos Jesuítas, com a presença dos autores.

‘No Mundo da Matemática’ é uma iniciativa editorial da Comunidade Intermunicipal Tâmega e Sousa – Município de Lousada, ao abrigo do programa de apoio comunitário Portugal 2020, com o apoio da Universidade da Madeira, e surge como resultado de uma parceria inter-regional, mas também inter-geracional, entre Carlos Marinho e Adília Gomes, docentes de Matemática do Ensino Secundário e colaboradores da Sociedade Portuguesa de Matemática, e Gonçalo Gouveia e Margarida Silva, respetivamente, docente do Departamento de Design de Media Interativos e estudante do curso de Design da Universidade da Madeira, ao nível do design e ilustração.

A obra conjuga matemática e humor, através de cartoons. O objectivo é divertir, ao mesmo tempo que ensina, introduzindo um conjunto de conceitos matemáticos que integram os curricula das disciplinas de matemática nos ensinos Básico e Secundário.

Apesar de ser dirigido ao público infantojuvenil, o livro assume-se também como um auxiliar pedagógico-didático, com mais-valia na sala de aula e utilidade para os docentes da disciplina. Com esse fim, acompanhando o conjunto de cinquenta cartoons, integra “soluções” que explicam os diversos conceitos envolvidos, desenvolvendo-os numa linguagem acessível a todos.