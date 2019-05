Liga Portuguesa Contra o Cancro lança ‘Linha Pulmão’

A Liga Portuguesa Contra o Cancro prepara-se para lançar, esta sexta-feira, no âmbito do dia 31 de Maio, Dia Mundial Sem Tabaco, a ‘Linha Pulmão’.

O objectivo da Linha Pulmão “é informar e apoiar a pessoa com cancro do pulmão e sua família ou amigos, em aspectos relacionados com a doença e tratamento, instituições ou centros de tratamento, direitos dos doentes e cuidadores”.

Tal como explica em nota enviada à comunicação social, a linha estará através do número 808 259 259, de segunda a sexta-feira, entre as 9h e as 18h.

“O cancro do pulmão tem uma incidência e uma mortalidade muito altas. A cada ano surgem 1,6 milhões de novos casos e ocorrem 1,4 milhões de mortes. Em Portugal é causa de morte para 3500 pessoas por ano. Além disso, esta é a primeira causa de morte nos homens e é já o 4.º tipo de cancro nas mulheres”, explica.

“Na Linha Pulmão os nossos profissionais estão habilitados para o informar em questões relacionadas com os factores de risco associados ao cancro do pulmão, esclarecer sintomas, diagnóstico e estadiamento, tratamentos, paliação, prognósticos, cessação tabágica, oxigenoterapia e rastreio”, conclui,​