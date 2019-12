“Liga dos Combatentes é um exemplo de dedicação e serviço à Pátria”, afirma Augusta Aguiar

A secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, em representação do Presidente do Governo Regional, participou ontem, 14 de Dezembro, no convívio de natal, do Núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes.

Em nome do presidente do Governo Regional, Augusta Aguiar agradeceu aos ex-combatentes “pela dedicação e serviço à Pátria”, bem como “pelos valores patrióticos que são a matriz da Liga dos Combatentes”.

Ao Núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes, na pessoa do seu presidente, Tenente-Coronel Bernardino Laureano, a governante transmitiu uma palavra de “elevada gratidão por parte do Governo Regional da Madeira”.

Para finalizar, Augusta Aguiar realçou que “os ex-combatentes são um exemplo de cidadania e um espelho dos valores que contribuem decisivamente para uma sociedade mais coesa”.