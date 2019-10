Liga Contra o Cancro à procura de 60 mil euros

60 mil euros é o valor que o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro pretende conseguir este ano no peditório que hoje começa e que vai decorrer ao longo de quatro quatro dias em todos os concelhos da Madeira. Segundo o presidente da direcção, outro dos objectivos é levar a Liga a mais concelhos, sendo que o próximo onde vai abrir portas é no Porto Moniz.

O peditório nacional realiza-se uma vez por ano. No ano passado na Madeira as pessoas contribuíram com 40 mil euros. Este ano o presidente espera chegar mais longe. “O nosso objectivo é chegar aos 60 mil euros, eu acho que é um objectivo ambicioso, mas contamos com a solidariedade do povo madeirense para esta nossa missão que é ajudar os doentes oncológicos e a sua família e também alertar a população toda para a prevenção e incentivar a investigação para que a cura esteja mais perto”.

No terreno vão estar entre 330 a 340 voluntários, espalhados por ruas, supermercados, igrejas, cemitérios e outras instituições a “dar o seu melhor e a dar a cara” pela Liga Portuguesa Contra o Cancro e pela causa, que Ricardo Sousa acredita a todos diz respeito.

As ajudas do peditório são transformadas em próteses mamárias e em perucas, que neste momento são dadas gratuitamente aos doentes. No caso do cancro da mama, oferecem uma ou duas próteses e dois sutiãs, independentemente da condição económica. Com as próteses capilares é semelhante, oferecem a todos, até 250 euros. Ajudam ainda os laringectomizados e traqueostomizados com um kit que dá algum conforto e qualidade de vida no dia-a-dia, revelou o dirigente, e ajudam ainda com apoio psicológico e material técnico, como camas eléctricas, elevadores e cadeiras de rodas. Segundo Ricardo Sousa, neste momento a Liga trabalha com cerca de 230 famílias com apoio social mensal, com ajudas técnicas, alimentos e acompanhamento por uma equipa multidisciplinar.

O presidente do Núcleo Regional tem consciência que ainda não chega a toda a gente. Neste momento, diz a liga tem espaços no Funchal, em Machico, no Porto Santo, em Santana e na Ribeira Brava. O próximo destino é o Porto Moniz, onde vão abrir instalações. “Está já apalavrado com a autarquia local e a breve trecho vamos abrir uma nova delegação”, revelou.