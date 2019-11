Laboratório Regional de Engenharia Civil analisa zona da derrocada no Caldeirão Verde, veja as fotos

O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) informou esta terça-feira que os técnicos do Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC) estão a analisar a zona onde, no passado dia 30 de Outubro, ocorreu uma derrocada no Caldeirão Verde, causando mais de uma dezena de feridos.

Conforme noticiou ontem o DIÁRIO, o IFCN reabrirá o percurso pedestre recomendado ‘PR9 – Levada do Caldeirão Verde’, a partir desta quarta-feira, 6 de Novembro, “mantendo-se, no entanto, a interdição à Lagoa do Caldeirão Verde, pelo que se desaconselha qualquer tentativa de acesso à mesma”.