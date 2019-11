‘Juntos pela Acreditar’ realiza-se a 30 de Novembro no Centro Cívico do Estreito

No próximo dia 30 de Novembro, pelas 20h00, irá realizar-se o evento solidário, titulado de “Juntos pela Acreditar” III Edição, que terá lugar no Auditório do Centro Cívico de Câmara de Lobos.

Neste evento estão confirmadas as presenças especiais de Carolina Barros e Verónica Silva.

No caso da Verónica Silva, foi eleita Miss Portuguesa Madeira 2017, tendo representado a Madeira neste concurso, a nível nacional.

Já Carolina Barros, foi eleita 1° Dama de Honor, no Miss Portuguesa Madeira 2017, foi uma das seleccionadas a representar Portugal, no Miss Europe Continental 2018, em Itália.

Este evento solidário contará ainda com a presença de outros jovens artistas regionais, na música e na dança, tais como; Alie e Carmen Fernandes, Tony Jardim, Pedro Garcia, Sofia Camacho, Miro Freitas, bem como do Coro Infantil de nome Eleutérius Chorus e da Banda Municipal de Câmara de Lobos, a nível musical.

José Teixeira, da organização, destaca o artista Miro Freitas que “tem andado pelas comunidades portuguesas, espalhadas pelos quatro cantos do Mundo, levando o melhor da nossa música, aquele povo emigrante. Destacamos também o artista Pedro Garcia, um ex-concorrente da I Edição do The Voice Portugal, que também continua a deixar marcas aos emigrantes espalhados pela Europa, mais precisamente, Reino Unido e outros”.

No que toca a Dança, destaque para Dalila Teixeira e Mônica Fonseca, as responsáveis pelas coreografias nas actuações de dança no decorrer deste evento solidário que terá “algumas surpresas” e um Desfile de Moda, a cargo de Sofia Gonçalves.

Haverá também humor, a cargo do grupo humorístico Só Rir, que também vem animando os emigrantes portugueses espalhados pelo mundo.

“O custo de entrada para este evento será de 5 euros e todos os bilhetes vendidos, revertem em favor da Acreditar, em que todos esses valores serão entregues em mãos a representante da Acreditar, no decorrer deste espectáculo solidário”. Os bilhetes estarão à venda brevemente.

osé M. Teixeira, Diogo Faria, Mónica Fonseca e Carina Rodrigueses são os responsáveis pela organização, que conta com o apoio daâmara Municipal de Câmara de Lobos.