Juíza poupa Cafôfo no caso da queda da árvore do Monte

‘Juíza poupa Cafôfo’ é o tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira. Explicamos na edição impressa número 47.122 que no início deste mês, Susana Mão de Ferro, a juíza de instrução que tem o caso da queda da árvore do Monte, recusou o pedido de uma assistente do processo que queria que o ex-autarca fosse interrogado durante a fase instrutória que ainda decorre.

Hoje, dia 12 de Setembro de 2019, a Câmara Municipal do Funchal aprova a reabilitação do Matadouro. É o assunto que merece a maior mancha gráfica do DIÁRIO num artigo em que poderá conhecer a fundo as obras que vão custar 4,4 milhões de euros e deverão ser executadas em 18 meses.

Ainda em termos políticos, o ‘Fact Check’ desta semana contraria o primeiro-ministro, António Costa. Tudo porque o Governo Regional nega que a taxa de juro paga à República já tenha diminuído.

‘Inspecção Regional de Educação foi assaltada’ e ‘Portosantense cede a SAD a colombianos’ são os restantes assuntos que merecem chamada à primeira capa.

