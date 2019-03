JSD quer maior proximidade popular e aposta na vitória do PSD nas eleições deste ano

O III Conselho Regional da JSD Madeira reuniu-se hoje, em Câmara de Lobos, mais precisamente na Casa da Cultura daquela cidade, onde foi debatido o tema “Que Futuro para a Economia do Mar”, mas numa iniciativa que ficou marcada pelas declarações políticas de confiança na vitória do PSD nas próximas eleições deste ano, a começar nas europeias e a terminar nas legislativas nacionais, mas sobretudo com enfoque no acto intermédio e mais importante, as legislativas regionais.

Segue aqui um resumo do que foi debatido, num texto enviado pela JSD-Madeira, que dá destaque às declarações do secretário-geral do PSD-Madeira, José Prada, e do presidente da Juventude Social Democrata madeirense, Bruno Melim.

“Na abertura do III Conselho Regional, foram dadas as boas vindas ao concelho de Câmara de Lobos pelo Presidente da JSD Câmara de Lobos, Rui Andrade, e foram ainda apresentadas as particularidades distintas desta terra e os bons exemplos de governação autárquica que o nosso partido coloca em prática.

De seguida, tomou a palavra o Presidente da Comissão Política do PSD Câmara de Lobos, e Presidente da Câmara Municipal, Pedro Coelho. Começou por realçar a importância das Eleições Europeias, que para além de serem decisivas para determinar o rumo da RAM como Região Europeia, serão determinantes também para o poder local e servirão igualmente para o arranque de um conjunto de batalhas eleitorais em que o PSD Madeira assume-se como a única força política com quadros e capacidade para colocar em prática uma governação que vá ao encontro dos reais interesses da população madeirense.

José Prada, Secretário-Geral do PSD Madeira, tomou também a palavra com um discurso de união e de inclusão. Foi salientada a capacidade de trabalho dos militantes sociais democratas madeirenses, assim como foi feito o convite a todos para que se assuma um compromisso sério para continuar a escrever a História com a aplicação de um projeto comum a todos. O PSD Madeira assume-se ainda como o partido que lutou, quer pela Autonomia, quer pela qualidade de vida que atualmente a população madeirense possuí. Com orgulho no Passado, com o trabalho do Presente, contando com todos, o PSD Madeira encontra-se preparado para continuar esta luta pelo Futuro.

Finalizando a parte introdutória deste Conselho Regional, Bruno Melim, Presidente da JSD Madeira, salientou que através da Juventude Social Democrata, surgiram grandes quadros no panorama político regional, nacional e europeu, sendo a eurodeputada Cláudia Monteiro Aguiar um grande exemplo disso mesmo. Com um percurso político caracterizado pela sua competência em defesa da Região Autónoma da Madeira, tendo nos últimos anos desempenhado com mérito a nobre missão de representar os interesses da Madeira como Região Europeia, Cláudia Aguiar, assim como o Partido Social Democrata da Madeira, merecem e fizeram por merecer um lugar cimeiro na lista do PSD às Eleições Europeias.

Quanto à primeira parte, no seu único ponto, e tendo a Juventude Social Democrata da Madeira, para além da vertente política, uma vertente contínua de formação nas diversas áreas de interesse para a sociedade, foi a vez da Economia do Mar assumir-se como assunto central da componente temática. Através do contributo do Engenheiro Ara Oliveira, subdiretor Regional para os Assuntos do Mar, os conselheiros regionais e militantes da JSD Madeira ficaram elucidados das potencialidades e do caminho a seguir nesta área. Estando o Conselho Regional reunido em Câmara de Lobos, um concelho com grande tradição de atividade económica marítima, começou-se por falar no contexto local, passando pelo âmbito regional e global.

Na segunda parte, foi proposto pelo Presidente da Mesa a alteração da ordem de trabalhos desta parte, que após aprovação unânime, começou pelo ponto dois e três, ou seja pela apreciação e votação do Relatório de Contas da JSD Madeira e pela apreciação e votação do Orçamento da JSD Madeira para o ano de 2019. Ambos mereceram a aprovação unânime por parte dos Conselheiros Regionais.

Quanto à Análise da Situação Política, Bruno Miguel Melim, Presidente da Comissão Política, iniciou este ponto traçando a estratégia de atuação da JSD Madeira para os próximos tempos. Com uma política de proximidade, seja em sedes ou pelas ruas, a JSD Madeira dará o seu importante contributo para levar o nosso partido à vitória nos próximos atos eleitorais, vitórias essas que serão a garantia, para os madeirenses, de um Futuro próspero e de crescimento económico.

A Comissão Política da Juventude Social Democrata da Madeira expôs ainda as atividades desenvolvidas pela estrutura regional, nomeadamente a Semana da Agricultura, da Cultura, Europa 2030: Oportunidades e Desafios, entre outras. Nestas atividades foram auscultados os jovens e as entidades diretamente relacionadas com estas áreas.

Estando a JSD Madeira representada em todos os concelhos da Região Autónoma da Madeira, através das suas concelhias e núcleos locais, foi ainda exposta a dinâmica constante destas estruturas de proximidade, demonstrada através da organização de diversas atividades.

Foi ainda veementemente criticada a governação característica do Partido Socialista, uma desgovernação, estando bem claro para todos que esse partido não possui nem quadros, nem capacidade para dirigir os destinos dos órgãos autárquicos, quanto mais dos regionais. Enquanto que os socialistas dizem que pretendem fazer pelas pessoas, quando a única ideia que têm é encaixar a palavra “pessoas”, os sociais democratas governam realmente pelas pessoas, com ideias e tecnicidade, sempre com o objetivo e a realização de desenvolvimento socioeconómico”.