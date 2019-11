JPP pede maior diminuição de impostos

O JPP pretende uma diminuição de impostos maior do que aquela que o Governo Regional, do PSD e do CDS, está disposto a afectuar. Esse foi o ponto de maior relevo de Élvio Sousa, hoje, durante a reunião com o vice-presidente Pedro Calado, para a preparação do ORAM 2020.

O dirigente do JPP disse que é necessário desonerar as empresas e as famílias madeirenses, que foram sacrificadas, em especial, nos anos de aplicação do PAEF-RAM. Aliás, destacou o deputado do JPP, foi graças ao esforço delas que o Governo equilibrou as contas da Região.

Agora, é necessário usar a possibilidade de aplicação de um diferencial fiscal (30% relativamente ao continente) para baixar a carga de imposto, que as famílias e as empresas pagam.

Élvio Sousa falou, igualmente, numa “mancha negra” orçamental. O deputado diz que a dívida aumentou em 200 milhões de euros, relativamente a 2018. De facto, assim foi, mas apenas na dívida financeira, pois a dívida comercial foi reduzida na mesma proporção e a global também diminuiu.