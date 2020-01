JPP congratula-se pela continuidade dos serviços CTT na freguesia do Caniçal

Numa nota dirigida, esta quarta-feira (dia 15 de Janeiro) à imprensa, o partido Juntos pelo Povo (JPP) revela que os serviços CTT na freguesia do Caniçal irão continuar.

“O JPP teve conhecimento de que, após a conferência de imprensa realizada no passado domingo a alertar para o encerramento destes serviços tão fundamentais à população, houve negociação entre as partes envolvidas para que os CTT fossem assegurados e se mantivessem no Caniçal. Assim, cerca de 4000 pessoas ali residentes manterão os benefícios que o serviço de correios presta à população como seja, por exemplo, o levantamento de pensões e reformas e o pagamento de facturas de contas mensais básicas do quotidiano mensal”, expõe o JPP.

O Movimento congratula-se com esta solução e agradece “a confiança que a população do Caniçal manifestou no JPP, nomeadamente pelos alertas perante o fecho de um serviço postal”.

“A vitória deste processo está fundamentalmente no poder interventivo da cidadania e nos representantes legítimos da população”, remata a mesma nota.