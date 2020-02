Jorge Carvalho valoriza ensino da História da Madeira

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia destacou esta manhã a importância do estudo da História da Madeira nas escolas para garantir que a memória não se perde e que as novas gerações têm conhecimento das suas raízes e do percurso da Região até à actualidade e assim perpetuam esse conhecimento. Foi na abertura do VI Encontro de História Regional e Local na Escola iniciado na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, que continua amanhã com uma visita ao Convento de São Bernardino, em Câmara de Lobos.

Jorge Carvalho destacou a importância de conhecer a História da Madeira “para haver uma identificação com esses princípios, aspectos e matriz que nos caracteriza”. Por outro lado, é importante também pela diversidade, e referiu o contacto dos madeirenses com diferentes culturas, as que aportaram na Região ao longo dos séculos, e as que os madeirenses encontraram na emigração. “A diversidade exige alguma plasticidade”, afirmou. “É na diversidade que temos uma percepção mais capaz com aquelas que são as nossas idiossincrasias. É na comparação com o outro que nós nos identificamos, que nós valorizamos aquilo que é efectivamente nosso”.

Neste sentido, louvou o trabalho dos professores que nas aulas e nas outras actividades criam esses espaços de partilha de conhecimento num mundo global e promovem a valorização de todo um conjunto de patrimónios.

O secretário recordou que houve contextos económicos mais e menos favoráveis à Região e que hoje é diferente. “Hoje quando falamos na generalidade de saída da Região, falamos de mobilidade, não falamos de emigração”.

Encontro de História Regional e Local é decorre no âmbito do Projecto História da Madeira para professores, investigadores e agentes culturais.