Jorge Carvalho no encerramento da formação ‘Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos’

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente, esta sexta-feira, pelas 17h30, na sessão de encerramento da acção de formação ‘Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos’, que terá lugar no auditório do Serviço Regional de Protecção Civil.

De acordo com nota da tutela, nesta formação participaram 85 docentes, 70 dos quais com o cargo de Delegados de Segurança (DS) nas escolas. “Pretende-se esclarecer a função e a missão do DS na promoção de uma intervenção mais eficaz nas escolas, mas também desenvolver a sensibilidade dos docentes em relação às questões da segurança e dos riscos”, refere a nota.

“Na Região Autónoma da Madeira (RAM), os docentes com o cargo de DS têm um papel fulcral na promoção de uma cultura de segurança na comunidade educativa. São eles que, numa estratégia articulada com o seu Diretor/Presidente, fazem cumprir com os dois grandes objetivos do Projeto “Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos” (ESPR). O primeiro diz respeito ao cumprimento da lei no sentido da implementação das Medidas de Autoproteção contra incêndio em edifícios, ou seja, a sensibilização da comunidade escolar para o Plano de Prevenção e Emergência da escola e o seu treino anual através de simulacros. O segundo objetivo relaciona-se com a sensibilização dos alunos, em contexto de sala de aula, para vários temas relacionados com a segurança, entre eles os riscos naturais, tecnológicos e mistos, os gestos que salvam vidas e a proteção civil”, diz a mesma nota.