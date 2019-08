Jorge Carvalho na entrega de certificados aos alunos que concluíram Curso Intensivo de Verão

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente, quarta-feira (7 de agosto), pelas 10 horas, na cerimónia de entrega de certificados aos alunos que concluíram o VII Curso Intensivo de Verão: Língua, Literatura e Cultura Madeirenses, que terá lugar no Salão Nobre do Governo Regional.

Esta sétima edição do curso, que resulta de uma parceria do Governo Regional, através do Centro das Comunidades Madeirenses e Migrações, e a Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira, decorreu em Julho, com um total de 100 horas, divididas entre aulas de português e trabalho de campo, com a realização de visitas de estudo a núcleos museológicos, empresas e outras entidades públicas, e contou com a participação de 23 formandos (provenientes da Venezuela, Brasil, Estados Unidos e Filipinas).