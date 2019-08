João Pedro Vieira recebeu participantes do 6.º RAID de Automóveis Antigos Algarve-Madeira

O vereador João Pedro Vieira, que tem o pelouro do Desporto na Câmara Municipal do Funchal, recebeu esta tarde, nos Paços do Concelho, os participantes do “6.º RAID de Automóveis Antigos Algarve-Madeira”.

O autarca começou por saudar os cerca de 60 participantes do encontro e mencionou que “para o Município, é uma honra esta ser a primeira paragem daquele que é considerado um dos mais bonitos passeios de automóveis antigos na Ilha da Madeira, logo uma Região com uma tradição tão antiga e vincada no que respeita ao desporto automóvel.”

A Câmara Municipal do Funchal é parceira da concentração, prestando apoio logístico, “o que faz todo o sentido, porque faz parte da nossa identidade receber bem quem nos visita. Espero que usufruam da nossa ilha nos próximos dias, e de tudo o que de bom ela tem para dar, em especial da nossa cidade do Funchal, levando convosco as nossas paisagens, as nossas experiências e os nossos sabores”, concluiu João Pedro Vieira.