Jardim Monte Palace Madeira com entradas gratuitas para residentes no Dia da Região

Como já vem sendo hábito, o jardim Monte Palace Madeira irá comemorar o 1 de Julho, dia da Região Autónoma da Madeira, cedendo entradas livres aos residentes, durante todo o dia.

Galardoada tanto nacional como internacionalmente, o Jardim Tropical Monte Palace, sito na freguesia do Monte, no Funchal, ocupa uma área de 70.000 m2 e alberga uma abundante colecção de plantas exóticas, provenientes dos quatro cantos do mundo, juntamente com cisnes e patos, que povoam a lagoa central, pavões e galinhas, que circulam livremente nas restantes áreas do Jardim.

O Museu Monte Palace é um espaço expositivo com três galerias. Duas estão contempladas com escultura sendo que outra alberga uma colecção de minerais provenientes dos quatro cantos do Mundo.

A exposição intitulada ‘Paixão Africana’ mostra parte de uma colecção de escultura contemporânea do Zimbabué compreendida entre 1966 e 1969. Estão expostas mais de 1000 esculturas distribuídas em dois pisos do Museu, sendo que a um corresponde uma apresentação individualizada dos artistas e a outro a recriação do ambiente em que estas peças foram criadas e expostas originariamente.

‘Segredos da Mãe Natureza’ apresenta parte de uma colecção de minerais provenientes na sua maioria do Brasil, Portugal, África do Sul, Zâmbia, Peru, Argentina e América do Norte. Nesta exposição estão patentes cerca de 700 amostras dispostas em cavidades, que tentam simular o ambiente de formação dos minerais nas profundezas do nosso planeta. Outras encontram-se “suspensas” dando a sensação de um espaço planetário, onde massas rochosas gravitam livremente. Há ainda a salientar uma galeria com exposição de gemas, com um destaque especial para os diamantes.

Uma das características mais interessantes do Jardim Tropical Monte Palace é a existência de uma grande colecção de painéis de azulejos colocados ao longo dos passeios. Adquiridos por José Berardo, sob a orientação do especialista Manuel Leitão, esta colecção é considerada uma das maiores e ricas colecções do país depois da do Museu Nacional do Azulejo, agrupando exemplares híspano-mouriscos dos séc. XV e XVI até painéis contemporâneos. Os exemplares em exibição são representativos das decorações usadas em várias épocas. Originários de palácios, igrejas, capelas, residências de variadas localidades de Portugal, e retratam acontecimentos religiosos, sociais e culturais marcantes à época e referências incontornáveis da nossa história.