Não houve totalistas no Euromilhões desta sexta-feira, pelo que no sorteio da próxima terça-feira estará em jogo um jackpot no valor de 127 milhões de euros.

Recorde-se que a chave de hoje é composta pelos números 25 - 27 - 45 - 46 - 49, e as estrelas 4 e 6.