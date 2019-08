Já se comemora o Dia da Cidade

Arrancaram as comemorações do Dia da Cidade, esta quarta-feira na Praça do Município. Orlando Fernandes, deputado municipal pelo JPP foi o primeiro a discursar lembrando propostas que apresentou, já aprovadas, como a adopção de medidas para o estacionamento junto do Jardim Botânico ou o apoio financeiro ao doente oncológico ou a avaliação, estabilização e limpeza da escarpa da Rua do Lazareto.

Raquel Coelho, do PTP, tomou conta do discurso seguinte, defendendo que o governação da cidade não se alterou muito nos últimos anos. Por outro lado, lembrou projectos da Câmara Municipal do Funchal que considera uma fraude, como o Hotel Savoy ou o da Praia Formosa para invisuais e falou sobre áreas que defende como fulcrais e que não estão solucionadas: apoio ao comércio e a reabilitação da cidade.

Falou ainda Roberto Vieira, deputado independente, que também utilizou o tempo de discurso para apontar o que defende ser uma governação da cidade.