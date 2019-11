Ireneu Barreto recebeu Major General Carlos Perestrelo para apresentação de despedida

O Representante da República para a Madeira, Juíz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu hoje em audiência de apresentação de cumprimentos de despedida o Major-General Carlos Perestrelo, que recentemente cessou funções como Comandante Operacional e da Zona Militar da Madeira.

Na ocasião, Ireneu Barreto transmitiu ao Major-General o “apreço pela forma patriótica, empenhada e eficiente como desempenhou a sua Missão” e salientou, em particular, a iniciativa pioneira ‘alista-te por um dia’, que deu a a conhecer a Instituição Militar a milhares de alunos de escolas da Região, assim como as relevantes acções desenvolvidas na ilha do Porto Santo, onde, pela primeira vez, ocorreu um Juramento de Bandeira e uma cerimónia de condecoração de ex-combatenstes locais.

O Representante da República expressou também a “firme convicção que esta abertura e incremento da ligação da Instituição militar à Comunidade local, que o Major-General tanto se empenhou em conseguir, permitiu o reforço do prestígio das Forças Armadas, gerando um aumento dos voluntários madeirenses e porto-santenses que tem superado as necessidades da incorporação anual, numa tendência inversa à que infelizmente se verifica no espaço nacional”.

O Representante da República agradeceu sentidamente os serviços prestados e desejou ao Major-General Carlos Perestrello os maiores sucessos.