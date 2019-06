Ireneu Barreto felicita Comandante Operacional da GNR pelo 10.º aniversário do Comando Regional

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu hoje no Palácio de São Lourenço, o Comandante Operacional da Guarda Nacional Republicana (GNR), Tenente-general Nuno Augusto Teixeira Pires da Silva.

No decurso deste encontro, Ireneu Barreto felicitou o Comandante Operacional da GNR pelo 10.º Aniversário do Comando Territorial da Madeira, que hoje se comemora, e foi informado sobre o andamento das diversas missões que a GNR vem desempenhando, com relevante sucesso, na Região Autónoma da Madeira.