Iniciativa de seguradora nacional apoia Garouta do Calhau e Associação Pata

A Garouta do Calhau - Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal e a Associação Pata – Porque os Animais Também se Amam, no Funchal são duas das instituições apoiadas no âmbito da campanha de comunicação com vertente solidária ‘Segurar Um é Segurar Todos’ que acaba de ser lançada pela seguradora MAPFRE nas suas lojas espalhadas por todo o país.

Esta iniciativa tem como objectivo ajudar 25 associações locais de solidariedade durante o ano de 2020.

“Neste momento dispomos de 100 lojas em todo o território nacional e esta campanha representa também o esforço que temos vindo a desenvolver na consolidação de uma relação de proximidade com os nossos clientes e com as comunidades locais”, refere Luís Anula, CEO da MAPFRE em Portugal.