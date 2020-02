Incentivo à compra de eléctricos já está definido

Incentivo do Governo chega a 300 eléctricos é a manchete que vai poder ler esta segunda-feira na edição n.º 47272 do DIÁRIO. “Verba de um milhão de euros prevê incentivo de 5 mil euros na compra de automóvel particular, 3.500 para empresas e 600 euros para motociclos. Se o plafond esgotar, há possibilidade de reforço. Portaria deve ser publicada em breve”, resumimos num trabalho sobre o tema que poderá ler nas páginas 8 e 9.

Mas esta edição é muito mais do que isso. Com uma foto de uma bola dividida no ar, intitulamos Valeu um ponto o “empate a zero frente ao Tondela”, que “permite ao Marítimo ganhar terreno sobre os últimos, mantendo-se no 14.º lugar”. Leia a crónica e as ocorrências da partida de ontem nas páginas 14 e 15.

Uma pequena foto para um problema que começa a ser grande noticiamos que Aquicultura continua a causar descontentamento, porque “200 pessoas manifestaram-se ontem na Calheta” contra esta actividade, a ler na página 4, na mesma edição que damos conta dos dados mais actuais do sector. “Pesca descarregada e peixe de cativeiro geraram recorde em 2019”, num trabalho que pode ler nas páginas 2 e 3.

Em termos políticos, Rui Rio confirma presença no Chão da Lagoa, são as últimas do Congresso nacional do partido no qual os “líderes regional e nacional do PSD normalizaram relações em nome da unidade do partido”, contamos, numa reportagem a ler nas páginas 6 e 7.

Por fim, outro tema que está a gerar grandes constrangimentos no abastecimento. Greve anunciada no Porto de Lisboa preocupa Região a ler na página 5.