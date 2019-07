Inauguração da exposição de poesia ‘Rimando com o Feiticeiro da Calheta’ a 8 de Julho

Na próxima segunda feira, dia 8 de Julho, pelas 18 horas, será inaugurada mais uma exposição com os poemas dos participantes do III concurso ‘Rimando com o Feiticeiro da Calheta’, na Sociedade de Engenhos da Calheta.

Este concurso é organizado pelo Centro de Estudos Educação, Cultura, Social da Calheta e pela delegação escolar da Calheta, numa parceria com a Câmara Municipal da Calheta, com a finalidade de fomentar o gosto pela poesia, estimular a criatividade, valorizar a produção literária, fomentar hábitos de escrita e de leitura, premiar a produção de originais de poesia e prestar homenagem ao poeta João Gomes de Sousa.

A exposição decorre sempre, no dia 8 de Julho, de cada ano, pelo facto de fazermos memória ao dia da morte do poeta popular, mais conhecido por ‘Feiticeiro da Calheta’, autor da letra e música do bailinho da Madeira que Max internacionalizou.

A organização recebeu este ano, cerca de meia centena de poemas, para esta edição, oriundos das mais diversas escolas da região. Na dia da abertura da exposição serão anunciados os poemas vencedores das três categorias; a primeira até aos 12 anos, a segunda até os 13 aos 18 anos e a terceira e ultima mais de 18 anos.