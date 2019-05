‘Imagens e Memórias do concelho de Câmara de Lobos’ partilha fotografias com a população

A exposição ‘Imagens e Memórias do concelho de Câmara de Lobos’ foi inaugurada, esta tarde, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos. “Esta é, sem dúvida, uma excelente oportunidade para recordamos, na primeira pessoa, aquela que foi a evolução das nossas localidades, ao mesmo tempo que damos a conhecer este passado às novas gerações e que, no fundo, se garante que todas estas memórias não se percam e continuem a ser partilhadas, entre todos”, referiu Paula Cabaço, na cerimónia.

A secretária do Turismo e Cultura considerou que esta iniciativa cumpre o verdadeiro propósito das celebrações dos 600 Anos, “ao promover o envolvimento, a participação activa e, acima de tudo, a partilha de toda esta informação com a população, num contributo que abona a favor da defesa da nossa memória colectiva e a sua preservação, de geração em geração”.

O projecto ‘Imagens e Memórias’ está integrando nas Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo e é da responsabilidade do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM). Chega, assim, a este concelho, numa parceria com o Município de Câmara de Lobos e através de uma mostra que, dando a conhecer antigas imagens, captadas desde os anos de Oitocentos até à década de 1970, estará patente ao público até ao próximo dia 31 de Julho.

“Refira-se que esta exposição engloba cerca de 100 imagens procedentes da Coleção Fotográfica do ABM ─ com fotografias de Rosado, António Aragão, João Francisco Camacho e Joaquim Figueira ─, da coleção particular de Ernesto Pinto Correia e dos seguintes fotógrafos que integram o acervo da «Photographia-Museu Vicentes»: Joaquim Augusto de Sousa, Figueiras, Vicentes, Perestrelos, Varela Pècurto e Alexander Lamont Henderson. Os seus conteúdos são da autoria de Jorge Valdemar Guerra, o grafismo de Leonardo Vasconcelos e as traduções de textos da responsabilidade de Liliana Pestana, Maria da Cunha Paredes e Cefyn Embling-Evans”, indica nota da secretaria.