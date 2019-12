IHM comemora Natal nos complexos habitacionais de 16 a 20 de Dezembro

Entre os dias 16 e 20 de dezembro de 2019, a Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM) celebra, pelo quinto ano consecutivo, o Natal junto de moradores de vários complexos habitacionais.

Através destes momentos de confraternização, partilha e entreajuda, pretende-se “manter as tradições e preservar o espírito natalício, proporcionando às populações mais vulneráveis a possibilidade de comemorar um Natal mais condigno”, refere nota da IHM que juntará nos diferentes convívios, cerca de 400 pessoas, com destaque para as crianças e os idosos.

Os eventos têm lugar nos pólos comunitários de Santa Luzia, Nazaré, Torre, Comandante Camacho de Freitas, Ribeira Grande e Ribeiro Real. Na Camacha, também há lugar a um encontro, no âmbito do Projecto [email protected] + E7G.

Em cada um destes eventos, serão apresentados os melhores trabalhos realizados pelos utentes ao longo do ano.