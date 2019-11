Idalina Perestrelo sublinha importância dos Direitos das Crianças

A vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, marcou presença, esta manhã, na sessão de abertura da iniciativa ‘Estendal dos Direitos’, que decorreu no Teatro Municipal Baltazar Dias. A iniciativa, organizada pela Comissão de Protecção das Crianças e Jovens do Funchal, visa comemorar o 30.º Aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança.

“É com muito prazer que estou aqui hoje, para juntos lembrarmos e relembrarmos os Direitos das Crianças, esta que é uma temática que ainda é fundamental levar a debate”, salientou na ocasião Idalina Perestrelo.

“É imprescindível, ainda nos dias que correm, com as notícias que nos chegam, sensibilizar miúdos e graúdos para os direitos que assistem a todas as crianças, independentemente da sua condição social, da sua raça, religião ou da sua nacionalidade. É basilar que todas elas têm direito à segurança, à alimentação, à assistência médica, à educação, e o direito a crescer em amor”, acrescentou.

A autarca relembrou ainda que o Funchal é, desde 2014, declarado pela UNICEF, uma ‘Cidade Amiga das Crianças’. “Trabalhamos e pensamos uma Cidade cujos ideias assentam nos pilares fundamentais da Convenção sobre os Direitos da Criança, da não discriminação, do seu interesse superior, da sobrevivência e da opinião da criança”, vincou.

E, no sentido de “continuar a promover uma cidade inclusiva, acessível e igualitária”, a vice-presidente assegurou que “a Câmara Municipal do Funchal está sempre pronta a apoiar iniciativas como esta, que contribuem para o desenvolvimento contínuo das nossas crianças, através da garantia da sua formação cultural, educacional e salvaguarda dos seus direitos”.