HPM apresenta Unidade de Cirurgia Maxilo-Facial a 16 de Setembro

O Hospital Particular da Madeira (HPM) apresenta formalmente, no próximo dia 16 de Setembro, a sua Unidade de Cirurgia Maxilo-Facial, através de uma palestra que será proferida pelo Coordenador David Sanz. A iniciativa irá decorrr na sala de conferências do Hospital Particular da Madeira, entre as 19 e as 20 horas.

Esta especialidade contará com a vasta experiência deste cirurgião e da sua equipa, principalmente em áreas diferenciadas como a cirurgia ortognática, a disfunção da articulação temporomandibular e a apneia obstrutiva do sono.

A cirurgia ortognática avalia e intervém nas alterações da posição dos maxilares (dismorfoses dentofaciais), cujas manifestações ocorrem ao nível da posição dos dentes (oclusão dentária), estética facial e via aérea (respiração). Cerca de 25 a 30% da população apresenta um grau variável de alteração facial, dos quais 50% será, eventualmente, candidata a tratamento com Cirurgia Ortognática, adianta David Sanz.

Até há pouco tempo, estes procedimentos cirúrgicos eram muito traumáticos, realizando-se quase exclusivamente em casos extremos. Hoje, a evolução das técnicas cirúrgicas e anestésicas, bem como dos materiais, permitem diminuir o tempo de internamento e da recuperação pós-operatória, justificando a realização deste tipo de cirurgias a um maior número de pessoas, inclusive os que pretendam apenas uma melhoria estética.

Refira-se que David Sanz é também cofundador do Instituto Português da Face e Presidente da Sociedade Portuguesa de Disfunção da Articulação Temporomandibular e Dor Orofacial.