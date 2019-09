Hotel Four Views Baía acolhe Encontro Empresarial do Sector Automóvel

Decorre, esta quarta-feira, dia 2 de Outubro, no Hotel Four Views Baía, o Encontro Empresarial do Sector Automóvel na Madeira, uma iniciativa da ANECRA que traz à Região os principais temas da actualidade do sector.

Este encontro será inteiramente dedicado ao sector automóvel, com especial incidência naquelas que são as características e tendências do sector actual, analisado à luz das especificidades do arquipélago.

Um encontro de associados da ANECRA, que pretende ser um momento de partilha de conhecimentos, que permita uma maior preparação para os desafios que as empresas terão de enfrentar nos próximos anos.