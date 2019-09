Hospital Particular da Madeira oferece rastreio gratuito para assinalar Semana do Coração

Para assinalar o Dia Mundial do Coração que se comemora a 29 de Setembro, o Hospital Particular da Madeira (HPM) vai oferecer um rastreio gratuito durante a semana de 23 a 27 de Setembro.

O rastreio inclui vários exames/testes: eletrocardiograma, avaliação do colesterol, glicémia, tensão arterial, índice de massa corporal (peso e altura) e perímetro abdominal.

O dia 29 de Setembro é comemorado em todo o mundo, sendo dinamizado através da Federação Mundial do Coração, que é a principal organização representativa para a comunidade cardiovascular, incluindo as sociedades nacionais e internacionais, como a Fundação Portuguesa de Cardiologia e a Sociedade Portuguesa de Cardiologia.

“Estimular a comunidade a adoptar hábitos de vida mais saudáveis e contribuir para a educação da saúde”, são os objectivos por detrás desta acção explica a Administração do HPM, recordando que “o controlo dos factores de risco, através dos rastreios e a implementação de estilos de vida saudáveis podem reduzir em 80% a incidência de enfarte agudo do miocárdio e também as mortes prematuras”.

E deixa uma mensagens aos utentes: “Seja um herói do coração, faça uma promessa; a promessa de comer bem e beber sabiamente, a promessa de se tornar mais activo, a promessa de deixar de fumar”.