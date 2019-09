Hospital celebra segunda-feira 46.º aniversário

Assinala-se na segunda-feira, 9 de Setembro de 2019, o 46.º aniversário do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Do programa comemorativo, que se inicia pelas 9h30, destaque para uma celebração eucarística presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

Nesta ocasião participarão também a dupla Lidiane Duailibi & Norberto Cruz, bem como do Coro Catedral do Funchal.

Uma hora depois (10h30), serão homenageados cerca de 60 colaboradores do SESARAM que se aposentaram nos últimos anos (2017, 2018 e 2019), em reconhecimento pela dedicação ao Serviço de Saúde da Região Autónoma.

Esta cerimónia contará com a presença do Vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, e do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.

Os parabéns serão cantados pelas 12h00, estando agendada pelas 12h30 o fim da cerimónia.