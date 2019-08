Horários do Funchal quer mais 30 autocarros com entrada rebaixada

A empresa pública de transportes colectivos de passageiros Horários do Funchal lançou há pouco mais de mês e meio um concurso público para aquisição de três dezenas de autocarros com entrada rebaixada, que facilita o acesso às pessoas com mobilidade reduzida.

Este concurso, publicado em Diário da República, prevê um investimento de 7.800.000 euros em 30 autocarros designados ‘low entry’, cujas propostas teriam de dar entrada na HF até às 23:59 do 45.º dia a contar da data de envio do anúncio, o que já terá acontecido esta semana.

Mais preocupado com o preço (que representa 90% da ponderação para aceitação de propostas) e qualidade (representa 10%), mas sem questionar as questões ambientais, o anúncio foi publicado com carácter internacional.

Refira-se que há precisamente 11 anos, em meados de Julho de 2008, a HF apresentava as suas primeiras viaturas preparadas para receber cadeiras de rodas e carrinhos de bebé. Autocarros com entradas rebaixadas, sem degraus nas portas, possibilitando um acesso fácil às novas viaturas, 20 no total, como o DIÁRIO noticiou então.