Habitações é dos problemas mais graves do Funchal, diz Edgar Silva

Edgar Silva, pela CDU, discursou tocando em vários pontos nevrálgicos. Entre eles, os que considera como desafios importantes da cidade do Funchal: Como lidar com o progressivo aumento da população urbana, foi das primeiras perguntas que deixou, justificando com alguns números: desde 2011, a população do Funchal aumentou 7,6% e o números de famílias 22,2%. E o maior crescimento deu-se nas freguesias de Santo António, São Martinho e Sé.

Edgar Silva mencionou ainda, entre outros, que o problema da falta de habitação é dos mais graves da cidade, e nas habitações que existem, as más condições de salubridade, além da multiplicação de habitações nas zonas altas.

Edgar Silva rematou o discurso com uma vontade, a da sustentação da “democracia plena”.

Logo depois subiu ao palco Gonçalo Pimenta, deputado municipal pelo CDS, que depois de sublinhar que esta quarta- feira é dia de comemorar a cidade, apontou o dedo a Paulo Cafôfo por ter abandonado o mandato como presidente da CMF, e criticando “os 200 mil euros gastos num só espectáculo” que podiam ter sido aplicados em vários projectos.

Gonçalo Pimenta questionou ainda: “Quantos projectos foram aprovados para reabilitação, em seis anos, na cidade do Funchal?”, sublinhando ainda a existência de 3.500 casas clandestinas ou o abandono do projecto do matadouro.