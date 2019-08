Há 24 anos, Jardim dizia que só ficava no governo até 1997

A 6 de Agosto de 1995, a manchete da edição do Diário de Notícias era uma promessa do então presidente do Governo Regional. Alberto João Jardim dizia que se concorresse nas eleições regionais do ano seguinte, não seria para cumprir todo o mandato à frente do Governo Regional. A saída ficava marcada para 1997, para poder preparar um sucessor que fosse o cabeça-de-lista do PSD em 2000.

A promessa de Jardim não passou disso mesmo e, além de não sair em 1997 nem em 2000, ficou á frente do governo até 2015. Uma diferença de apenas 18 anos.

Nesta edição destaque, também, para a vitória de Piero Liatti no Rali Vinho Madeira e para as afirmações de Ricardo Sousa que garantia que o Grupo Sousa não era beneficiado pelo poder regional.