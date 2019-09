Há 20 anos, Miguel Mendonça traçava o perfil do sucessor de Jardim que garantir que iria sair em 2003

Com idade entre 35 e 50 anos e com funções destacadas no partido, era este o perfil do futuro líder do PSD e do Governo Regional, definido por Miguel Mendonça. Há 20 anos, o vice-presidente do PSD-Madeira e presidente do parlamento regional garantia que seriam quatro os possíveis sucessores de Alberto João Jardim.

Mendonça elogiava a posição do líder social-democrata ao prometer que só ficaria à frente do governo e do partido até 2003, um ano antes de terminar o mandato, para dar tempo o novo presidente para preparar as eleições de 2004. Um “ponto de ordem” de Jardim que era elogiado e permitia concluir que processo de substituição iria “decorrer de modo claro”.

O ex-presidente da Assembleia Legislativa só iria acertar na idade do sucessor - Miguel Albuquerque tinham 38 anos -, porque tudo o resto falhou. Jardim não saiu em 2003, permaneceu até 2015. Antes, em 2012, ainda enfrentaria Albuquerque numas eleições internas que venceria à tangente.