Há 16 anos, o atraso nas iluminações de Natal fazia manchete no DIÁRIO

A manchete do DIÁRIO de Notícias de 12 de Novembro de 2003 abordava os atrasos na iluminação de Natal. Nessa edição, dava-se conta de que, no ano anterior, o teste de luzes tinha ocorrido a 15 de Novembro e que, nesse ano, a montagem das luzes deveria acontecer a 15 de Novembro.

“Questões de ordem burocrática e de procedimento administrativo” estariam na origem do atraso, que seria colmatado com a colocação de mais funcionários e equipamentos da empresa contratada, a SIRAM, a trabalhar neste projecto.

De recordar que, no ano passado, a montagem das iluminações de Natal, no Funchal, também esteve atrasada por motivos burocráticos. O processo culminou com a celebração de um contrato que visou os anos de 2018 e 2019. Este ano, as montagens iniciaram-se mais cedo e decorrem a bom ritmo.

De referir que, na edição de 12 de Novembro de 2003, abordávamos outros tema que também se encontra na ordem do dia: a extracção de inertes. Desta feita, o caso referia-se ao vale da Ribeira Funda. A nossa reportagem falava em cargas explosivas que serviam para retirar pedra da encosta.

