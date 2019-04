Guerra de investigadores a caminho do tribunal

Está instalada a ‘guerra’ na Universidade da Madeira. A exclusão de cinco elementos do programa do Laboratório de Robótica está na origem da contenda. O presidente do M-ITI e da Agência para o Desenvolvimento, da Investigação, Tecnologia e Inovação é acusado de dispensar os críticos e de querer transferir para Lisboa o projecto criado na UMa. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO de Notícias da Madeira e que pode ler nas páginas 2 e 3.

A maior mancha gráfica da nossa primeira página vai para o histórico do PSD-M que vai correr pelo CDS, nas eleições europeias. Saiba na página 5 que Gonçalo Nuno Santos, ex-director das Comunidades Madeirenses, abandonou o partido de sempre para liderar lista centrista pelo círculo Fora da Europa.

Ainda no que diz respeito à política, fique a saber que Ricardo Cabral reforça a equipa de Paulo Cafôfo. Tal como contamos na página 7, o professor da Universidade da Madeira vai coordenar finanças regionais nos Estados Gerais do PS-M.

Olhando agora para as festas de Verão, divulgamos, na página 28, a presença de Junior Jake na Semana do Mar do Porto Moniz.

Por fim, o último destaque desta nossa ‘capa’ vai para o facto da Câmara Municipal do Funchal ter viabilizado a construção da megaloja ‘Leroy Merlin’ em São Martinho. Conheça mais pormenores na página 13.

