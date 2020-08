Sete jovens condenados na Rússia por fundarem "organização extremista"

Um tribunal de Moscovo declarou ontem culpados sete jovens membros do grupo "Nova Grandeza", acusados de integrarem uma organização extremista para subverter a ordem constitucional e criar um Governo de transição na Rússia.

Segundo o veredito, Ruslan Kostilenkov, 27 anos, foi condenado a sete anos de prisão, enquanto Piotr Karamzin (32 anos) e Viacheslav Kriukov (22 anos) foram sentenciados respetivamente a seis anos e meio e seis anos de prisão.

Os restantes quatro acusados receberam entre seis anos e meio e quatro anos de prisão, com pena suspensa.

A defesa dos acusados, detidos em março de 2018, anunciou que vai recorrer da sentença.

No decurso do julgamento, os jovens declararam que foram vítimas de uma provocação e que a ideia da criação da "Nova Grandeza" surgiu de um colaborador da polícia e agente infiltrado do Serviço Federal de Segurança (FSB, ex-KGB), alegações que foram desmentidas pelo tribunal.

Segundo os investigadores, os membros do grupo planeavam derrubar o poder pela força e fundaram uma organização extremista, algo que os acusados negaram durante todo o processo.

Frente ao tribunal, e quando o juiz anunciava a sentença, foi exibida uma faixa com a inscrição "Liberdade para os presos políticos", de seguida retirada pela polícia, indicou a agência noticiosa Efe.

De acordo com a rádio Eco de Moscovo, cerca de 100 pessoas concentraram-se perto do tribunal para apoiar os membros do grupo, que consideram inocentes.